Choferes de Uber en Mendoza le reclaman a la aplicación mayor rentabilidad
Afirman que la competencia con cuentas falsas afecta la demanda y la situación económica.
13/08/2025 | 08:26Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
Choferes de Uber reclaman a la plataforma una mejora en las tarifas, alegando que la rentabilidad actual es muy baja para los conductores asociados.
Octavio Castro, vocero de los trabajadores, expresó a Cadena 3: "Sí, las tarifas están muy, muy por debajo del promedio. Hoy en día un viaje mínimo en Uber está en 1.900 pesos y en Cabify está en 2.100 o 2.200 pesos".
Castro añadió que la existencia de "tantas cuentas truchas, autostruchos" incrementa la competencia y, en consecuencia, "la demanda siempre está por el piso".
Lectura rápida
¿Qué reclaman los choferes de Uber? Mejora en las tarifas debido a la baja rentabilidad actual.
¿Quién es el vocero de los trabajadores? Octavio Castro.
¿Cuándo expresaron su reclamo? Recientemente, en declaraciones a Cadena 3.
¿Dónde se comparan las tarifas? Entre Uber y Cabify.
¿Por qué afirman que la demanda es baja? Por la existencia de cuentas truchas que incrementan la competencia.