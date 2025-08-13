En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Choferes de Uber en Mendoza le reclaman a la aplicación mayor rentabilidad

Afirman que la competencia con cuentas falsas afecta la demanda y la situación económica.

13/08/2025 | 08:26Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

  1.

    Audio. Choferes de Uber le reclaman a la aplicación que aumente la rentabilidad

    Siempre Juntos

    Episodios

Choferes de Uber reclaman a la plataforma una mejora en las tarifas, alegando que la rentabilidad actual es muy baja para los conductores asociados.

Octavio Castro, vocero de los trabajadores, expresó a Cadena 3: "Sí, las tarifas están muy, muy por debajo del promedio. Hoy en día un viaje mínimo en Uber está en 1.900 pesos y en Cabify está en 2.100 o 2.200 pesos".

Castro añadió que la existencia de "tantas cuentas truchas, autostruchos" incrementa la competencia y, en consecuencia, "la demanda siempre está por el piso".

Lectura rápida

¿Qué reclaman los choferes de Uber? Mejora en las tarifas debido a la baja rentabilidad actual.

¿Quién es el vocero de los trabajadores? Octavio Castro.

¿Cuándo expresaron su reclamo? Recientemente, en declaraciones a Cadena 3.

¿Dónde se comparan las tarifas? Entre Uber y Cabify.

¿Por qué afirman que la demanda es baja? Por la existencia de cuentas truchas que incrementan la competencia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho