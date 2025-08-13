Choferes de Uber en Mendoza le reclaman a la aplicación mayor rentabilidad

Choferes de Uber reclaman a la plataforma una mejora en las tarifas, alegando que la rentabilidad actual es muy baja para los conductores asociados.

Octavio Castro, vocero de los trabajadores, expresó a Cadena 3: "Sí, las tarifas están muy, muy por debajo del promedio. Hoy en día un viaje mínimo en Uber está en 1.900 pesos y en Cabify está en 2.100 o 2.200 pesos".

Castro añadió que la existencia de "tantas cuentas truchas, autostruchos" incrementa la competencia y, en consecuencia, "la demanda siempre está por el piso".