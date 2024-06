Apelarán la absolución de los imputados por la muerte de 43 gendarmes en Salta

El fiscal federal Carlos Amad anunció en una entrevista con Cadena 3 que apelará la absolución de los jefes de Gendarmería nacional en el caso del accidente fatal que resultó en la muerte de 43 gendarmes en el Puente de Balboa.

"Voy a recurrir la sentencia porque no le encuentro lógica a ese razonamiento. Me parece que no fue congruente, le echaron la culpa de todo a dos muertos, al señor (Ernesto) Villasanti y al conductor del vehículo. Me parece que se equivocó el tribunal", afirmó Amad.

El fiscal criticó también el hecho de que se haya responsabilizado al Estado nacional sin haberlo citado previamente en juicio. "Establecer el valor de la vida y que lo pague Nación, me parece violatorio de los derechos de la Nación misma. Se violaron las garantías del debido proceso respecto a una persona que no estaba citada en un juicio, que fue condenada", explicó.

Amad expresó su preocupación por las víctimas y sus familiares, quienes tendrán ahora que enfrentarse nuevamente al proceso judicial. "Nuevamente las víctimas van a tener que volver a sufrir. Hay que tener mucho respeto", declaró.

En su fallo original, el tribunal concedió una indemnización por daño moral solicitada por los demandantes y condenó tanto a Gendarmería nacional como al Estado a pagar 906.700 pesos a cada una de las víctimas.

Informe de Elisa Zamora.