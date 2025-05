Ambientalistas de Bariloche apoyaron el sacrificio de visones americanos

Ambientalistas de Bariloche admitieron cierto consenso sobre el sacrificio de visones americanos para controlar una especie exótica que explota en la Patagonia. Esta especie ataca a fauna nativa, incluyendo algunas en peligro de extinción.

Laura Borsellino, mágister en conservación de la biodiversidad, comentó sobre el tema: “Lo discutimos un montón y no es que tenemos una postura igual, lo discutimos y llegamos más o menos a un consenso, pero en definitiva sí pensamos que cuando hay daño no se puede no hacer nada”.

Borsellino destacó la gravedad de la situación: “La realidad es que hay un daño y una afectación a otras especies que la pasan mal y que nosotros le estamos sumando más problemas y que se van a extinguir”. Esta reflexión plantea una “apuesta ética muy fuerte” respecto a las consecuencias del sacrificio.

El visón, descrito como voraz, consume una variedad de animales, incluyendo mascotas y fauna silvestre. Borsellino señaló que “la postura generalizada va a ser a favor de combatirlo”, lo que sugiere que el sacrificio podría ser visto como una medida necesaria por muchos.

La situación plantea un dilema sobre cómo manejar las especies invasoras y la protección de la biodiversidad en la región. La discusión continúa entre ambientalistas y la comunidad sobre la mejor forma de abordar este problema.