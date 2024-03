Adorni explicó "la lógica" de subirle el 30% de la dieta a senadores y diputados

El vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado acerca de la suba de casi el 30% para el primer bimestre en la dieta de diputados y senadores y explicó que "después de mucho tiempo a los legisladores se les aplica el mismo aumento que a los trabajadores no políticos de la administración pública".

Y se extendió: "En esta idea de, precisamente, de que en esta lógica que no exista diferencia entre los empleados que no son diputados o que no tienen cierto rango y los funcionarios que sí lo tienen".

A su vez, si bien expresó que entiende que "la razón fue esa", comentó: "La explicación te la deben dar los propios presidentes de las cámaras, que son quienes toman la decisión", en referencia a Martín Menem y Victoria Villarruel.

Informe de Ariel Rodríguez.