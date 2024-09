Un patrullero atropelló a una motociclista: la ambulancia demoró más de 1 hora

Un patrullero atropelló este mediodía a una motociclista en la esquina de Avellaneda y Saavedra, en la zona oeste de Rosario.

La víctima del accidente, una joven de 23 años, denunció que la ambulancia del SIES (Servicio Integral de Emergencias Sanitarias) demoró una hora en llegar hasta el lugar y atenderla.

“Iba por Avellaneda y el patrullero dobló y me llevó por delante. Caí media cuadra del otro lado, fue un golpe fuerte. Esperé una hora y algo en el suelo a la ambulancia”, dijo la chica al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Me dijeron que eran raspones y golpes, no tengo nada grave. Apenas caí no podía respirar, me asusté y tuve mucho miedo. Por suerte no venían autos”, expresó.