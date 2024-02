Talerico sobre el FISU: “Grabois y Kirchner son unos sinvergüenzas”

La administración de Javier Mili investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una caja que estaba en manos de una militante del espacio de Juan Grabois, Fernanda Miño. La partida, financiada con el Impuesto PAIS y el Impuesto a la Riqueza, tenía como objetivo urbanizar distintos barrios populares de todo el país.

Sin embargo, un informe dado a conocer en las últimas horas apunta que de las 6.517 obras reportadas, solo 400 habrían sido finalizadas. Las restantes se estarían en ejecución o contratación. “Son unos sinvergüenzas, desde Grabois hasta Máximo Kirchner y Miño. Ponen una mujer a cargo a la que luego le sueltan la mano”, reclamó la abogada penalista y ex vicepresidenta de Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

La ex funcionaria denunció respecto de los posibles casos de corrupción que “se dieron cuenta que las cooperativas tienen más señalamiento porque el sistema está más alerta”. Por ese motivo, “la tipología mutó a los fondos fiduciarios, donde no me quedan dudas que cuando empecemos a investigar vamos a ver defraudaciones tan escandalosas”.

“Grabois está administrando fondos en connivencia de Maximo Kirchner, de los que seguramente se desviaron para las campañas electorales. Que digan de donde sacaron el dinero. Grabois se ha quedado con fondos de los argentinos”, añadió. Y dijo: “Se pervierten los buenos fines, Argentina tiene un 60 por ciento de pobres. Recuerdo lo que pasó con las Madres de Plaza de Mayo y Milagro Sala, los punteros se convirtieron en extorsionadores, que se quedan con porcentajes”.

En ese marco, según la ex funcionaria “estos personajes se erigen como quienes llevan los votos”. “Mientras más necesidades hay, se tienen más esclavos. La gente depende de la ayuda social, no tienen dónde mirar si desaparecen los Grabois o Beloibonis”, planteó.

Y concluyó: “Los ministros de Desarrollo funcionan en connivencia con esta gente. Son parte de los engranajes de la estructura partidaria”.