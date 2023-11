Supermercadistas adelantaron que hay reuniones por los aumentos de precios

El vencimiento en el acuerdo de precios tras el domingo del balotaje llegó acompañado por listas de precios con aumentos de hasta un 40 por ciento en todo el país. Desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (Casar) adelantaron que la Secretaría de Comercio inició una serie de reuniones con las empresas para buscar poner el tope máximo en 21 por ciento.

“El martes supimos que la mayoría de las grandes marcas estaban enviando listas de precios con aumentos que iban del 30 al 40 por ciento. Se convocó una reunión de urgencia de la Federación de Supermercados, y se pidió explicaciones a través de la Secretaría de Comercio, como entidad reguladora y de control”, contó Juan Manuel López Raidó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Y añadió que entonces tomaron conocimiento que “estaban convocando de urgencia a las empresas líderes para llegar a un acuerdo de negociación para que no se aumente de la manera que se había presentado la lista de precios”.

“Las empresas lo que hicieron es, ante la posible salida de los acuerdos de precios una remarcación de hasta un 40 por ciento, en compensación de lo que no se venía aumentando. La realidad es que, al llegar a esa lista de precios, en un escenario justamente de amesetamiento de las ventas, de restricción de poder adquisitivo, era inviable poder trasladar esos aumentos”, añadió.

López Raidó reclamó que “hay un estado de anarquía, donde aquellos que puedan llegar a comprar, compran, y los que no puedan comprar, no compran; y es justamente lo que queremos denunciar”. “Tenemos una situación preocupante, con lo cual no habría que echar más leña al fuego. Esa es la realidad”, expresó.

De este modo, lo que esperan es que el Gobierno Nacional alcance un nuevo compromiso con las empresas para que los precios se mantengan por debajo de un 21 por ciento de aumentos hasta el 10 de diciembre, día en el que asumirá Javier Milei.