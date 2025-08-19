Se definió el operativo de seguridad para el clásico rosarino

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmó este lunes los detalles del operativo especial para el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, que se disputará el próximo sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. Según precisó Fernando Peverengo, responsable de Seguridad en Espectáculos Deportivos de la provincia, serán 582 los efectivos policiales que estarán afectados al encuentro. También habrá personal de tránsito y refuerzos en puntos estratégicos de la ciudad.

El operativo contempla, además, la participación de 250 agentes de seguridad privada contratados por Rosario Central para el control interno del estadio. Las puertas se abrirán con tres horas de antelación, a las 14.30, para facilitar el ingreso de los hinchas y evitar aglomeraciones en los accesos. Desde la organización pidieron que los simpatizantes concurran con tiempo y se ubiquen en sus lugares habituales para que la previa se desarrolle con normalidad.

Peverengo destacó que el clásico “es la fiesta deportiva más importante de la provincia” y subrayó la necesidad de extremar recaudos en los traslados de las delegaciones. En ese sentido, se planificó un esquema especial para el arribo de los planteles, sobre todo el de Newell’s, que será escoltado hasta el estadio. También se trabajó en conjunto con el área de Tránsito para reordenar la circulación y el estacionamiento en las inmediaciones del Gigante.

El operativo comenzará antes, ya que el jueves está previsto el tradicional banderazo de los hinchas leprosos en el Coloso Marcelo Bielsa. Desde las 18 habrá un despliegue preventivo de la policía para acompañar la concentración. Ese mismo día, al mediodía, Newell’s inaugurará la tribuna Lionel Messi con la presencia de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en un acto institucional que también contará con dirigentes y prensa.

Las autoridades remarcaron que Rosario “debe ser una ciudad de eventos” y pidieron a los hinchas vivir el clásico en paz. “No tenemos antecedentes de incidentes en nuestra gestión, pero no por eso nos vamos a relajar”, dijo Peverengo. También recordó que el éxito del operativo depende de la colaboración de los simpatizantes: llegar temprano, respetar los ingresos y disfrutar de un espectáculo que moviliza a toda la ciudad.