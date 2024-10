Robaba por los techos, cayó en un patio y murió

Este lunes por la noche un hombre de 40 años murió en Doctor Rivas y España, barrio Matheu, zona sur de Rosario. En principio, estaba robando por los techos, se cayó en un patio y luego falleció.

Algunos vecinos hablaban de un caso de linchamiento, pero una mujer contó otra versión al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Pasó 20.30. Escuché un ruido fuerte en la chapa. Pensé que era un gato, decía que era una persona en chiste. El perro ladraba. Pero vi una persona de verdad, que decía ‘ayúdenme, me quieren matar’”, dijo Andrea.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Llamé a la Policía –continuó-. Había vecinos afuera que habían escuchado ruido en los techos. Él o pudo salir, estaba muy pasado de droga. El patrullero vino rapidísimo. Estaba agarrado a una garrafa, no sé si quería prenderse fuego o qué. Si uno entraba con un cigarrillo explotaba todo. Saltaba por los techos como gatito, no es Bruce Willis en una película, en mi casa cayó de espaldas”.

Por otro lado, Claudio, el padre del fallecido, explicó: “No entiendo, no sé cómo pudo haber pasado, se me fue de las manos. Siempre me eché la culpa de que en algo fallé. Nosotros trabajamos todo el día. Con César no sé qué paso. Hacía días que andaba mal, se la pasaba con el celular todo el día”.

“Anoche mi hija me fue a buscar y me dijo que él estaba preso. No entiendo cómo pudo ser. Vine a hablar con la señora de la casa para pedirle disculpas. Me puede querer echar porque soy el padre y tendré la culpa, pero yo no tengo un antecedente ni nada”, cerró.