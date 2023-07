Referente de un comedor cruzó a Cerruti: "No vive la realidad de los argentinos"

Claudia Taborda es referente del Centro Comunitario San Cayetano de Gorriti y Garzón, barrio Ludueña, noroeste rosarino. El lugar está cerca de cumplir 40 años y aunque hay cosas que cambiaron, su lucha es contra el mismo enemigo de siempre: el hambre.

“Todos los días estamos con nueve mamás a la par para que cada familia tenga su plato de comida. Lo importante es que no damos la comida en el comedor para que no se pierda la unión de comer en familia”, destacó Claudia en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Y en la nota no pudo evitar hablar de las palabras de la vocera presidencial, Grabriela Cerruti, que dijo que en Argentina no hay hambre. “Que me perdone esa señora, pero no vive la realidad que viven los argentinos. La invitaría a que venga todos los días para que vea que cada día hay más gente acá”, expresó.

Cada vez más hambre, cada vez más tiros

Claudia aseguró que día a día se ve más la necesidad de las familias que piden ayuda. “Hay gente que viene ahora y nunca necesito hacerlo. A algunos les da hasta vergüenza tener que venir”, comentó. En total, entregan 680 raciones diarias de comida.

“Vienen trabajadores a buscar alimento porque no llegan a fin de mes, todos los días aumenta todo. Hasta nosotros luchamos con los proveedores”, indicó.

Ahora bien, aparte del hambre, el noroeste rosarino está marcado por la inseguridad y los homicidios. “Es muy peligroso acá. Acá se ve mucha delincuencia, pero nosotros cuidamos nuestro lugar y vivimos con miedo. Antes de la pandemia dábamos la comida adentro. En pandemia empezamos a dar la comida por el portón, esperan en la vereda. Por eso entregamos la merienda más temprano, antes era a las 15, ahora a las 16. Hoy no se fijan a qué hora van a empezar los tiros”, lamentó.

Y, por último, sentenció: “Me genera dolor que la gente quiera tener un trabajo digno, pueda estar en su casa y no depender de un comedor. Ese es el sueño de cada familia. La gente no llega a fin de mes y las cosas aumentan. Eso hace que la gente vaya a pedir ayuda por sus hijos, más en familias numerosas”.