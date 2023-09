Modelo Ecuador: "Dolarizar por la inflación es atacar el síntoma, no la causa"

Una de las propuestas que más polémica generó en el contexto de las elecciones fue la dolarización de la economía local, impulsada por el libertario Javier Milei. Esa iniciativa disparó la comparación entre Argentina y Ecuador, que tiene una economía dolarizada desde hace 23 años.

Luis Jacome, expresidente del Banco Central ecuatoriano y profesor de la Universidad de Georgetown, dialogó con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó detalles del modelo dolarizado ecuatoriano.

“La dolarización busca corregir la inflación, y lo consigue. En Argentina no hay un problema monetario, hay un problema fiscal. Dolarizar para bajar la inflación es atacar el síntoma, no la causa. En Ecuador hay un estancamiento de una década, porque no se arregló el problema fiscal. Estando dolarizados, el Banco Central le siguió dando créditos al gobierno”, objetó.

En ese sentido, agregó: “El narcotráfico busca blanquear su dinero. Cuando no hay cambio de moneda, eso se facilita. Es fácil blanquear dinero en una economía dolarizada. Cuando la moneda de curso legal es el dólar, los controles se relajan. Eso afecta a Ecuador por su ubicación geográfica”.

A la hora de analizar las economías dolarizadas, Jacome contó: “A Panamá le fue bien, porque produce servicios. No tiene mayor relevancia el tipo de cambio ahí. La dolarización es más complicada para países exportadores de bienes primarios. Al estar dolarizados, tenés la fortaleza de la política monetaria y la debilidad del dólar, a diferencia de Estados Unidos”.

Y diferenció: “Perú en el 90 tenía una inflación parecida a la Argentina. Y decidió no dolarizar. Estuvo a punto de hacerlo, pero decidió que no. Le dio independencia al Banco Central, que tiene un presidente que lleva casi 15 años en el cargo. Ningún gobierno se mete con la entidad. Y hay reglas fiscales, hay límites para el gasto y el endeudamiento del gobierno”.

Jacome reveló que tras su mandato en el Banco Central ecuatoriano debió irse del país, puesto que el país prohíbe a los exintegrantes del directorio de la entidad trabajar en instituciones financieras.

Finalmente, advirtió: “Cuando dolarizás, se apagan las alarmas. Cuando los países se manejan mal, sube el tipo de cambio. Sube la inflación. Cuando dolarizás, se apaga la alarma y se dejan de ver las consecuencias”.