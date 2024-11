Miguel Rabbia: "No es normal que un solo gobernador renueve muchos cortesanos"

Miguel Rabbia, diputado provincial peronista, lanzó una propuesta para reducir de seis a cinco la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

“Dice el gobernador que tenemos una Justicia cara e ineficiente. Yo no quiero siete integrantes, quiero dos menos, cinco. La situación actual amerita que al esfuerzo lo hagamos entre todos”, expresó Rabbia en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Y apuntó contra Maximiliano Pullaro: “Qué razón tendría el gobernador para tener una Corte adicta. En 16 años no cambió un solo cortesano, ¿por qué cambiar todo a la vez? El último que ingresó es Erbetta, que no es peronista e ingresó en el gobierno de Obeid. En 12 años de socialismo no cambiaron un solo cortesano, con Perotti tampoco. No es normal ni conveniente que un solo gobernador renueve muchos cortesanos”.

En ese sentido, el diputado afirmó: “Hay que legislar para la gente, para los que nos votaron”.