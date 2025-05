Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, analizó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la situación económica actual de Argentina, haciendo énfasis en el anuncio del Gobierno para que los dólares que están "debajo del colchón" salgan a la calle. Según Melconian, "no hay ningún elemento para que haya avalancha de dólares vinculado a los anuncios de ayer", y agregó que "lo anterior era ridículo, pero que no es un blanqueo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El economista cuestionó la relación directa entre las políticas anunciadas y el manejo de los ahorros en dólares. "El canuto es el canuto, y el canuto no se mancha", afirmó, sugiriendo que los ahorros en dólares son una medida de protección ante la incertidumbre económica. Melconian destacó que "el canuto promedio que uno se imagina en la Argentina es un canuto por las dudas", refiriéndose a la tendencia de los argentinos a mantener ahorros en efectivo como resguardo.

En cuanto a la necesidad de dólares, Melconian indicó que "sí necesita dólares" el gobierno, pero también resaltó que "necesita que la economía reactive". Afirmó que la economía argentina ha mostrado una capacidad de "caer y rebotar", pero carece de la capacidad de "quebrar el estancamiento".

Sobre las políticas económicas del actual gobierno, Melconian mencionó que "la primera corrección" es la cuestión fiscal, destacando que "no hay político que no haya visto entre el 2022 y 2023 en la Argentina" la importancia de esta medida. Sin embargo, también expresó su preocupación por un posible regreso a viejas prácticas, señalando que "si entramos de nuevo en uno de los problemas que tuvo el presidente Macri, que al presidente no se le discute, ahí no vamos a la mierda".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Melconian enfatizó la importancia de un enfoque equilibrado en la economía, afirmando que "no se puede contestar a todo financieramente hablando" y que es crucial contar con un equipo diverso en la toma de decisiones económicas. "No pueden ser todos pateando para el mismo lado", concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.