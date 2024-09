Martínez, contra Milei: "Hay una pérdida de credibilidad de su palabra"

Germán Martínez, diputado y jefe del bloque de Unión por la Patria, fue blanco de una chicana de Javier Milei, que lo acusó de no saber sumar tras la crítica del peronista, que dijo que el mandatario no podía hablar si no leía. Todo aconteció en la presentación del Presupuesto 2025, que tuvo un bajo rating televisivo.

“En marzo tuvo 50 puntos de rating, ayer menos del 10 por ciento de eso. Hay una pérdida de credibilidad de la palabra del Presidente. No habló del crecimiento de la economía, ni del campo ni de la industria, tampoco del financiamiento de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología”, enumeró Martínez en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, en Cadena 3 Rosario.

“Me parece que el Presidente hizo un discurso que no fue ni chicha ni limonada. ¿Fue un análisis político situacional? No lo fue. ¿Fue un análisis macroeconómico sólido? No lo fue. ¿Fue una apertura de los distintos programas del presupuesto? No lo fue. No termino siendo nada”, analizó.

Y profundizó: “Fue poco trascendente lo que dijo el Presidente. Tiene un nivel de lejanía enorme con los ciudadanos argentinos. En términos de comunicación insiste en formatos agotados”.

Martínez, además, explicó: “Milei dice que con déficit cero, nada nuevo -Cavallo-De la Rúa 2001-, cumplirá con las transferencias automáticas. Pero dice que no aumentará las partidas discrecionales”.

Por último, avisó que darán tratamiento legislativo al proyecto de ley. “Mi deseo es debatir el Presupuesto a fondo. Las proyecciones son de un año complejo en lo climático, con un tipo de cambio que crece un 2 por ciento mensual. Y falta cerrar el 2024”, sentenció.