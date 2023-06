Marger: "Mi música tiene picardía y alegría"

Marger presentó su último material en Argentina y habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Se cumplió la misión de lo que yo buscaba a través de esta canción, es un género afro pop. Trato de no encasillarla en nada, al final es pop. Pero con ritmos africanos y caribeño. Lo produjo una venezolana y un rosarino”, dijo.

“Yo quedé y sigo enamorada de Argentina. Es un país de gente linda, amorosa”, agregó.

Además, analizó la música actual. “Todo me suena muy igual, mucho reggaetón. Mi producción no va para ese lado. Hay una pérdida de idioma y una sexualización de los mensajes que no comparto. Mi música tiene picardía y alegría, quiero algo que contagie y genere cosas ricas”, sostuvo.

“Los productores y la gente argentina tienen una cabeza muy europea. En Centroamérica estamos ahí, el argentino tiene una mirada más global”, cerró.