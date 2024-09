Le robaron el celular, sabe dónde está, pero no se anima a buscarlo

Una joven de 25 años, oriunda del pueblo de Arias, Córdoba, vivió una angustiante experiencia al ser víctima de un robo en la ciudad de Rosario. Angelina, quien se graduó recientemente en Medicina, fue atacada por un falso repartidor mientras se dirigía a su trabajo como niñera.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde en Jujuy al 1600, cuando Angelina sacó su teléfono para comunicarse con su abuela, que se encuentra enferma. "No me dio tiempo ni siquiera de poder entrar a la llamada, que este tipo de Pedidos Ya se me abalanzó", relató la joven. Durante el forcejeo, quedó enganchada al celular y fue arrastrada unos 20 metros, sufriendo raspones en sus piernas y codo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pesar de las lesiones, en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, Angelina expresó que "realmente la sacó barata", aunque la angustia por la situación persiste. "Estaba lleno de gente. Nadie ayudó, todos se quedaron parados", lamentó. Solo una mujer se acercó para brindarle apoyo, permitiéndole llamar a su madre para informarle sobre el ataque.

Respecto al teléfono, Angelina logró rastrearlo y tiene la ubicación exacta donde se encuentra. "Me llega una identificación que se vuelve a encender en esa misma ubicación, así que el celular sigue estando ahí, pero no me voy a acercar sola", afirmó. La Policía de Investigaciones está al tanto del caso y se espera que realicen las diligencias necesarias para recuperar el dispositivo.