La justicia ordenó a empresaria a reincorporar trabajadores, ella teme fundirse

Después de que la Justicia obligara a la dueña de Lácteos Vidal, ubicada en Carlos Casares, a reincorporar a los 29 trabajadores despedidos tras un bloqueo en la planta, el juez José Ignacio Ramonet, exigió definir una entidad bancaria donde la propietaria de la pyme láctea deberá pagar $290.000 por día por no reincorporar al personal.

Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa láctea dialogó con Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario y brindó un panorama de la situación.

“Atilrra nos bloqueó en junio de 2022, amenazaron a los empleados, no dejaban trabajar a los que querían hacerlo, usurparon una propiedad y obligaron a nuestros empleados a bloquearnos. A los dos meses, cuando nos estábamos fundiendo, los despedimos con causa justificada, con liquidación final de sueldos y haberes”, dijo Bada Vázquez.

Acto seguido dijo que el sindicato “consiguió una cautelar porque los sindicatos tienen a la justicia laboral como escribanos.

Según cuenta la empresaria “Atilrra nos acusaba que teníamos 12 empleados mal recategorizados, pero el Ministerio de Trabajo ya había resuelto que la situación era normal”, dijo

Luego de despedir a los trabajadores, la empresa tomó a 25 personas nuevas para seguir produciendo.

“La cuestión de fondo no está resuelta, sobre si están bien o mal despedidos” dijo Alejandra Bada Vázquez.

Ahora la justicia penal está investigando, mientras que la empresaria denuncia que “Atilrra está usando la justicia laboral que se está entrometiendo”.

Para Bada Vázques, “juez nos está negando justicia”.

“Lo más grave es que yo no puedo tomar decisiones, entonces me tengo que fundir. No los puedo reincorporar”, dijo.

“No puedo tomar a la gente que despedimos porque no les tengo confianza, puede haber algún sabotaje luego”, cerró la empresaria.