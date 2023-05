Intendente recolecta la basura porque los trabajadores municipales están de paro

AUDIO: Meyer dijo que los municipales no lo dejan usar la maquinaria estatal

Desde hace algo más de 23 días, en la localidad santafesina de Ruffino el intendente Natalio Lattanzi se encarga de la recolección de residuos, puesto que los trabajadores municipales del sector están de paro.

Una situación similar atraviesa la ciudad de Las Rosas, cuyo mandatario Javier Meyer denunció que los sindicalistas tomaron la maquinaria municipal de recolección de residuos y deben trabajar con equipos prestados.

Lattanzi, intendente de Ruffino, dialogó con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, contó lo que sucede y planteó: “Hace 23 días que hay conflicto. Estamos con colaboradores y vecinos. El 60 por ciento de los empleados no hace paro. Acá el que no trabaja no cobra”.

“Fui agredido por matones sindicalistas de Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe), me golpearon, vinieron con colectivos, trafic. Vinieron a patotear y meter presión. La costumbre del sindicalismo”, cuestionó.

“Hace varios años venimos con esta metodología. Era un paro ilegal. Queremos cortar con esto de que cualquier motivo es para no trabajar. Encima bloquean el acceso a la maquinaria. La maquinaria está secuestrada, su retención es extorsiva”, indicó, y remarcó: “Yo fui agredido a puñetazos. Se metieron en la Municipalidad. Pero no hay ningún detenido. Nunca vimos algo así en la ciudad”.

Por su parte, Meyer, intendente de Las Rosas, dijo que la Municipalidad “está tomada por un grupo” por un conflicto sindical similar.

“Son 70 los trabajadores que están en esa postura. Nosotros no pagamos los días no trabajados. La parte ilegal es la toma de bienes públicos de la maquinaria del Estado”, sostuvo.

“Cuando un intendente hace lo correcto, en esta provincia te va mal. La Justicia da vergüenza. Acá no hay una orden clara de Fiscalía para que esto se pueda destrabar. Estamos trabajando con maquinaria que nos prestaron algunos productores”, reveló.

Y aseguró: “La gente está re podrida. Nos llueven los llamados de los industriales. Basta. A la gente le cuesta mucho pagar las tasas. Y ven 40 tipos que cobran más de 200 lucas sentados en un cordón esperando cobrar por lo que no trabajaron”.