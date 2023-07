Insólito: el concurso de "rugido de Chewbacca" que pasó del furor al suplicio

En Rosario y, tal vez como previa al Día del Amigo, realizaron una broma con un concurso del rugido de Chewbacca. Sucedió que, en una columna ubicada en el macrocentro de la ciudad en Tucumán al 2800 del Barrio Agote, apareció un cartel con troqueles de un número de teléfono al cual se debía dejar un mensaje de audio con el rugido del icónico personaje de la película Star Wars para participar por un premio de $10 mil.

Pablo es el dueño de ese celular y en diálogo con Cadena 3 Rosario dijo: “Recibí varios rugidos y no sabía a qué se debía por lo cual opté por silenciar el celular y luego cuando me llama el productor de Cadena 3 me entero que habían colgado mi número en un cartel en la calle”.

“Como broma es muy ocurrente”, dijo el abogado de 49 años, quien dijo identificar al personaje, pero no sabía que realizaba algún rugido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como dato casi risueño, dijo que “hubo gente que mandó una vez el rugido y después me pasó otro como segunda oportunidad”.

El móvil de Cadena 3 Rosario llegó al lugar en dónde estaba pegado el cartel y tenía un talonario con 20 números, 10 de los cuales ya estaban arrancados.

Al pensar que era una broma de algún amigo Pablo dijo: “Ya estoy pensando en el vuelto de la broma”.