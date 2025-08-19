Indemnizarán al asesino serial "Concheto" Álvarez: "Es una locura"

El caso de Guillermo Antonio Álvarez, conocido como "Concheto", vuelve a captar la atención pública tras la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado argentino indemnizarlo con 11 millones de pesos. Este individuo, responsable de varios asesinatos, es catalogado como un asesino serial que actuaba con alevosía y traición.

Según el informe de Gustavo Carabajal, periodista del diario La Nación, Concheto asesinó a tres de sus cuatro víctimas a traición. Uno de los casos más notorios incluye el asesinato de un subinspector de la Policía Federal, a quien disparó por la espalda y remató mientras estaba indefenso en el suelo. "No le importó que Bernardo Loitegui, hijo, estaba delante de su hija y lo ultimó", señaló Carabajal en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Concheto, proveniente de una familia acomodada, se destacó por su inclinación al delito a pesar de no tener necesidades económicas. "Le gustaba robar, ir a buscar a sus cómplices a la Villa Uruguay o a la Cava y asaltar restaurantes", explicó Carabajal. Su historia se asemeja a la de otros criminales notorios, y se mencionó que "si no lo atrapaban, se iba a convertir en Robledo Puch".

El proceso judicial que llevó a su condena fue complejo. Concheto enfrentó múltiples juicios y utilizó tácticas dilatorias, como cambiar de abogado repetidamente. "El tribunal se cansa y dice no, usted está dilatando el inicio del proceso", detalló Carabajal. A pesar de ser condenado por varios homicidios, la Corte Interamericana determinó que no se le garantizó una defensa adecuada durante el juicio relacionado con el caso Company, lo que resultó en la orden de indemnización.

Actualmente, Concheto se encuentra en un pabellón de aislamiento en el penal de Devoto, tras haber sido presidente del centro de estudiantes universitarios del penal. "Él era el que encabezó las negociaciones con Gabriel Guisardo, con la ministra de Justicia durante el motín de 2020", añadió Carabajal.

La indemnización, que debe ser pagada por el gobierno argentino, ha generado controversia y descontento en la opinión pública. "Es una locura", concluyó Carabajal, reflejando el asombro que provoca la situación de este criminal que, a pesar de sus crímenes, recibe una compensación económica del Estado.

Entrevista de Alberto Lotuf.