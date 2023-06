Incertidumbre política: Paladini desacelera inversiones y deja mensaje a Perotti

Pablo Paladini, CEO de la empresa de referencia para Rosario y el país, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, en el marco de un contexto político que entiende incierto, con impacto en inversiones que rozan los 7 millones de dólares y piensa desacelerar.

“Hay variedad de oferta de candidatos y falta de previsibilidad en el armado de las listas. Cuesta saber qué plan económico tiene cada partido si gana las elecciones. Eso genera incertidumbre en el inversor, en líneas generales, y en una empresa como Paladini, que tiene casi toda su producción destinada al mercado interno”, explicó en primer lugar.

“Las inversiones no se pueden frenar a cero, sí hay que estirarlas en el tiempo. Hoy no hay financiamiento bancario, las tasas son irrisorias. Muchas veces la empresa genera reservas para no sabemos qué”, comentó luego.

Paladini dijo que conviven con “complicaciones para importar maquinaria”, que resulta “necesaria para la actualización tecnológica y los mercados de exportación “.

“Vemos una retracción de consumo en los productos de mayor precio”, indicó sobre el impacto de la situación económica en el bolsillo de los argentinos.

Y apuntó contra los políticos. “Hay un grado de improvisación en los gobiernos, no hay programas de corto, mediano y largo plazo”, cuestionó.

“En el año el gobernador de Santa Fe no me llamo nunca, la gente del Ministerio de Producción tampoco. Hay un desacople del sector político y el empresario, se olvidan que somos los que pagamos impuestos, los que damos riqueza somos los privados, no los públicos”, remarcó.

“Tuve un acercamiento con la gente de Juntos por el Cambio porque me vinieron a buscar. Me dijeron que quieren escuchar la voz de los empresarios”, reveló.

Por otro lado, observó con preocupación el futuro de los jóvenes y describió: “Hay una generación de chicos sub-30 a los que le tengo mucha fe. Es increíble las ganas que tienen. Pero es un terreno agresivo para ellos, muchos terminan yéndose del país. Y es lamentable: no hay peor cosa que el exilio”.