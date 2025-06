Guerra entre Irán e Israel: "Es mejor mantener una cierta neutralidad"

Irma Argüello, experta en seguridad internacional y presidenta de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global, expresó su preocupación por el reciente cambio en la postura de Argentina en la ONU respecto al cese de fuego, que rompe una tradición histórica. “Esto es lamentable porque todo lo que está sucediendo tiende a romper el orden jurídico internacional”, afirmó Argüello, subrayando que el uso de la fuerza para resolver conflictos debe ser reemplazado por la diplomacia.

La experta también comentó sobre las tensiones en Medio Oriente, señalando que el ataque de Estados Unidos e Israel no es una buena noticia para la comunidad internacional. “Ningún país va a cambiar al comandante en jefe en medio de una guerra”, indicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, refiriéndose a la situación interna de Israel y a las posibles motivaciones detrás de los ataques. “Es todo imprevisible, ¿no? Es ahora, hago lo que quiero, como se me da la gana y no hay respeto por la convivencia internacional”, agregó.

Argüello destacó que la política de intervención de Estados Unidos en la región ha generado más inestabilidad. “La guerra del tío Sam, lo que pasó en Irak, era un aliado de los Estados Unidos. Bueno, armas de destrucción masiva que nunca encontraron”, comentó, enfatizando que las decisiones tomadas en el pasado han llevado a situaciones caóticas en el presente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a la situación nuclear de Irán, Argüello mencionó que el país está dentro del tratado de no proliferación y que el enriquecimiento de uranio no está prohibido. “Lo que siempre estuvo en duda es para qué quería usar Irán ese uranio enriquecido”, explicó, añadiendo que la ruptura del sistema internacional puede llevar a que otros estados busquen proliferar como forma de defensa.

La experta también reflexionó sobre la postura de Argentina en este contexto. “Creo que en estos casos es mejor mantener una cierta neutralidad y no una alineación automática con ninguna de las partes”, advirtió, sugiriendo que tal alineación podría poner al país en una situación de riesgo.

Finalmente, Argüello concluyó que la solución a estos conflictos debe ser diplomática y multilateral. “La solución tendría que ser una vía diplomática, no bilateral, sino multilateral con todos aquellos que en su momento habían participado en el acuerdo nuclear con Irán”, afirmó, subrayando la importancia de un enfoque colaborativo en la resolución de tensiones internacionales.

Entrevista de Alberto Lotuf.