Emoción en la promesa a la bandera: "Es un acto especial"

Entre los momentos más especiales de la fiesta por el Día de la Bandera se encuentra la tradicional promesa de lealtad, que se suma a las actividades musicales y a los eventos gastronómicos como el de los asadores a la estaca.

Beatriz, directora de uno de los colegios presentes en el acto, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y dijo: “Esto me genera una emoción tremenda, los chicos están muy ansiosos, es un acto muy especial. Año a año está la misma emoción”.

Después, acerca de la ausencia de Alberto Fernández – que conllevó cuestionamientos de Pablo Javkin-, la docente expresó: “Tengo un sentimiento de pena, una lástima que el Presidente se pierda este acto tan hermoso, la emoción de los rosarinos, de los niños. Es una lástima que no esté presente, me genera tristeza”.