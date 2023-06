AUDIO: Javkin, ¿a Alberto?: "Es el día de los rosarinos, lamento que no sea del país"

Pablo Javkin llegó al acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario y envió un mensaje para la ciudadanía, que incluyó un tiro por elevación a Alberto Fernández, que no estará presente.

“Es un día muy especial, muy importante para la ciudad, como siempre. Es el día de los rosarinos, debería ser el día de todo el país, lamento que no sea así”, ironizó en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras ese contacto, el intendente se dirigió al acto principal, que será parte de una agenda cargada de actividades.

Luego del las palabras de Javkin en el acto, el intendente dialogó nuevamente con el móvil de Cadena 3 Rosario y volvió a cargar contra el presidente Alberto Fernández: "No me inmagino el 9 de julio sin que el acto se vea en cadena nacional para todo el país y por qué el 20 de junio no viene la TV Pública", se preguntó

Que no venga el presidente al acto es una postal de cómo el gobierno nacional trata a Rosario.

En este sentido reconoció: "No tengo diálogo con Nación".