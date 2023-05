El llamado de Fito Páez a Campi por su papel en la serie: "Me llamó feliz"

Martín Mariano Campilongo, más conocido como "Campi", protagonizó el rol del padre de Fito Páez en la serie “El amor después del amor”.

Allí sorprendió a todos con su papel. “Yo hago bastante drama. Yo vengo del drama. Lo que pasa es que después me aboqué a la comedia y me hice un especialista, la gente me conoce por eso. Siempre hago algo de drama, pero no con la masividad de ‘El amor después del amor’”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“La actuación es muy amplia. Siempre me gustó la amplitud. Pero es más popular lo que yo hice en los medios”, indicó.

Y reveló: “En la previa no hablé directamente con Fito, sí mediante los directores. Me acercaron anécdotas, historias y demás. El vio todo y nunca tocó nada. Yo esperaba mucho el llamado del después. Debía hacer lo que él tenía de su historia en su corazón. Me llamó feliz de la vida”.