Economista criticó a Caputo y dijo que "hay una mala lectura" en su estrategia

El economista y analista financiero Federico Glustein analizó la situación actual del dólar en Argentina, que alcanzó un valor de 1.325 pesos. En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Glustein destacó que "una supertasa es intervencionismo puro del Estado", refiriéndose a la decisión del gobierno de aumentar la tasa de interés en un intento por captar pesos.

Glustein criticó la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que "hay una mala lectura" en su estrategia. "Intentando desarmar las Lefis, dijo que no iba a pasar nada, pero el mercado no respondió como esperaba", explicó. La supertasa actual, que se sitúa en un 64%, no ha logrado estabilizar el tipo de cambio, lo que refleja una presión del mercado ante la inestabilidad política.

El economista también mencionó que "estamos en un periodo pre electoral", lo que provoca que el gobierno busque mantener la estabilidad hasta las elecciones. "El mercado leyó la inestabilidad que tenía el gobierno y presionó", añadió Glustein, quien no ve un panorama favorable para que el dólar baje a 1.200 pesos, considerando que "hoy estamos en una tensión particular de mercado".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las nuevas letras de capitalización (LECAP), Glustein advierte que "son una brutalidad" y que su implementación podría generar una nueva bomba financiera. "Cuando renueve el gobierno al mes siguiente, va a tener que pagar una tasa también muy alta", afirmó, subrayando que esto se traduce en una emisión cuasi fiscal.

Glustein también hizo hincapié en la inflación reprimida, que podría traducirse en un aumento de precios post electoral. "La inflación está reprimida, en algún momento se va a traducir en precios", afirmó, sugiriendo que si el dólar se libera, la inflación podría dispararse.

Finalmente, el economista comparó la situación actual con la de 2017, cuando el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, subestimó la inflación. "Estamos en un momento similar de inestabilidad", concluyó Glustein, advirtiendo que sin un fuerte respaldo de dólares y exportaciones, el camino hacia septiembre se presenta complicado.

Entrevista de Alberto Lotuf.