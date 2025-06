Dyango, en Cadena 3: la gira, el doctor milagroso y decepción con Luis Miguel

Dyango regresa a la Argentina con su gira "Su Amigo Dyango", celebrando su trayectoria y su vínculo especial con el país desde 1968. El artista ofrecerá conciertos emblemáticos, reafirmando su amor por el público argentino que siempre lo ha apoyado.

"Soy catalán y de Barcelona, mi tierra es mi tierra, pero la Argentina se extraña. Cuando dejas este país, extrañas a los amigos, las señoras que hay por estos mundos de Dios, que son divinas, y se extraña el bife, por supuesto", afirmó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta nueva versión de "Su Amigo Dyango" incluye la colaboración de Rodrigo Tapari, ex Ráfaga y uno de los intérpretes más populares de la música latina actual.

“Canta bien. … lo habéis identificado, ¿no? Precioso. Es un chaval fantástico. Cómo decir, es un chaval que cuando me ve parecería ser que fuera algo yo irreal y no soy una persona irreal, soy un cantantucho de cuarta, para decir algo, y él se piensa que soy algo muy serio, muy importante. Yo quiero ser una persona normal”, destacó.

La gira abarca todo septiembre y parte de octubre, con presentaciones en lugares icónicos. "Es una gira realmente un poco pesadilla, pero bueno, lo vamos a hacer", comentó el artista, quien también recordó un episodio de su carrera:

"Hace 10 años, pensé que había terminado mi carrera, pero un doctor milagroso me dijo que saliera a cantar y así lo hice", aseguró.

Dyango también compartió una sensación agridulce sobre su relación con Luis Miguel y sus nietos, quienes participaron en la serie sobre el cantante mexicano. "Me dolió muchísimo ver como Luis Miguel no se acercara siquiera una sola vez para decirles ''hola''. Tenía una amistad con él, y no lo hizo", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La gira de Dyango comenzará el 5 de septiembre en el Gran Rex y continuará en varias ciudades del país: el 6 en el Círculo (Rosario), el 9 en el Auditorio Juan Victoria de San Juan, el 11 en el Arena Maipú de Mendoza y el 25 en el Quality de Córdoba, entre otras fechas.

Con un enfoque en la conexión emocional con su público, Dyango se prepara para compartir su música y su historia en una serie de conciertos que prometen ser inolvidables.

Entrevista de Alberto Lotuf.