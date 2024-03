Dueño de radiotaxi negó amenazas y dijo que la "foto Bukele" trae consecuencias

El doble crimen contra choferes de taxis en Rosario estremeció a la Argentina. Héctor Figueroa, de 43 años, y Diego Alejandro Celentano, de 38 años, perdieron la vida en dos hechos de similares características registrados en las últimas horas. Ambos trabajaban para el radiotaxi 455-5555, que tiene como titular a Fernando Lange.

En ese marco, el referente de la Cámara de Radiotaxis indicó en diálogo con Alberto Lotuf y Hernán Funes, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que el primer viaje se ocupo en la calle, “o sea que no hay no hay forma de que supiese de qué empresa era el auto”, mientras que “el de ayer es un llamado telefónico como cualquier pasajero”. “No tengo ningún tipo de duda de que no es hacia el radiotaxi. Esto es claramente hacia algún sector de la política, del tema de drogas o lo que pasó en la cárcel”, expresó.

Lange remarcó que desde el Ministerio de Seguridad “siempre están buscando un tercero” y consideró que podría ser “un problema del narcotráfico de Rosario”. “Estamos a disposición de la Justicia. Esto no es un problema de taxistas, es un problema mafioso o una forma de advertir a la sociedad de un hecho que está haciendo el Gobierno. Hay lugares que no le gusta que hagan eso, realmente el ir a las cárceles y generar esas fotos en donde queremos parecernos a lo que hace Bukele en El Salvador tiene sus costos”, destacó.

Consultado por los pormenores del homicidio de Celentano, el titular del radiotaxi expresó: “Aparentemente el chofer ya había descargado el pasajero, porque el auto se lo ve con el cimbel encendido en la mitad de la bocacalle”. “Hablé con el fiscal y me dijo que no habían robado nada, que estaban todas las pertenencias del chofer: el dinero, la billetera, sus documentos, el teléfono celular, todo. No se llevaron nada”, continuó.

Asimismo, negó haber recibido amenazas y que los choferes fueran distribuidores de drogas. En tanto, dijo desconocer cuándo se reestablecerá el servicio de taxis e indicó que al menos él dejará sus funciones después de las 22 horas.

“Nosotros vamos a presentar todos los recorridos de los autos, a qué hora se ocuparon y a qué hora se desocuparon”, comentó. Y aclaró: “Esto es una actitud mafiosa, no me queda ninguna duda, pero ninguna duda que ni los dos choferes, ni la empresa tenemos absolutamente nada que ver. Estamos a disposición de todo lo que el fiscal pida. Esto es un hecho realmente mafioso y las mafias están en la cárcel”.

“Nos pueden robar, sí, hay robos en la ciudad, hay robos de taxis, pero estos hechos no son robos. Eso es algo premeditado. Alguien va, busca un taxi y lo lleva a un lugar para que lo maten. No hay otra cosa, no hay otra cosa”, remarcó.

En el año 2019, en el barrio La Florida, gatilleros acabaron con la vida de Ema “Pimpi” Sandoval, único condenado por el atentado contra la casa del exgobernador Antonio Bonfatti, en una casa que había alquilado su hijo. “Nunca me citaron, ni me pidieron nada, ni a mí, ni a él, jamás”, dijo.

Añadió que en su momento el fiscal de la causa “me pidió unos papeles en donde estaba mi firma y cuando se lo presentamos automáticamente desistieron de todo”.