Crisis en Sancor: "El sindicato no nos permite trabajar"

Leonardo, empleado de la planta que tiene Sancor en Don Torcuato, contó que Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) lleva adelante medidas extorsivas y no permite que los trabajadores puedan llevar adelante sus tareas.

“Lo que está pasando es que el sindicato no nos permite trabajar. No cumplimos con nuestra tarea y los sueldos están cayendo de forma muy significativa. Estamos siendo afectados”, expresó Leonardo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El gremio no permite que la mercadería salga. Nos están llevando a no cobrar los sueldos. Hay familias que no pueden cumplir con las necesidades básicas. Anoche con una patota que no dejó entrar a los trabajadores”, reveló.

Y profundizó: “El bloqueo es interno. Ayer no dejaron llegar a los trabajadores a la planta. Queremos trabajar para llevar el pan a nuestras familias”.

Además, dijo que el gremio les paga a los trabajadores que se suman a las medidas de fuerza. “A los trabajadores que apoyan las medidas los sostienen económicamente, al 70 por ciento restante no les dan anda. Son más o menos 100 mil pesos que le dan a cada trabajador”, señaló, y completó: “Acá somos más o menos 200 trabajadores, pero están trabando solamente 80”.