Crisis en Newell’s: "Habrá adelantamiento de elecciones, 90% confirmado"

La derrota por 2 a 1 en el clásico ante Rosario Central caló hondo en Newell’s, que atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional. En ese marco, comenzó a circular la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones.

Daniel Giraudo, dirigente de la oposición, mantuvo un diálogo con el presidente del club, Ignacio Astore, y confirmó que es casi un hecho que los comicios se harán antes de lo previsto.

“Cuento todo, los secretos le hacen mucho mal al club. Conversamos, hablamos de la posibilidad cierta de un adelantamiento de las elecciones. Esa es una decisión del presidente y la comisión directiva, es un hecho que sucederá. Hay que ver la fecha. Después los socios tendrán que decidir. Habrá adelanto de elecciones, 90 por ciento confirmado”, precisó Giraudo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El estatuto está para cumplirse. Si todavía no son dirigentes y ya lo quieren violar…nosotros no nos sentamos nunca con Astore. Vamos a defender a Newell’s más que nunca. El que pueda cumplir con las condiciones podrá competir”, indicó, y disparó contra el ministro de Educación provincial, José Goity: “Que no se meta en la política del club, eso ensucia al gobierno de Pullaro. El ministro participa en todas las reuniones. ¿Cómo va a estar apoyando un grupo político en Newell’s, es una joda?”.

Luego, Giraudo sostuvo: “Astore llegó con una cantidad de votos descomunal y en lo deportivo le fue muy mal. Adelantando las elecciones hará muy bien a su imagen. De Bernardi no diré nada, tiene carácter, pero no habló. El proceso podría concretarse cerca de junio. Astore fue con Concina a la AFA, ese día Chiqui Tapia dijo que no iba más. Concina se quedó apoyando a Tinelli, y los sindicalistas no obligan”.