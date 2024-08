Crimen del colectivero: al detenido de 19 años lo entregó su familia

El Centro de Justicia Penal es el escenario de la audiencia imputativa contra Axel H. y Johanna G., acusados de los homicidios de Marcos Daloia, colectivero de la línea K, y Bruno Bussanich, playero de estación de servicio, ocurridos en marzo. El fiscal Patricio Saldutti brindó detalles sobre el avance de la investigación y las detenciones durante una conferencia de prensa.

Axel H., de 19 años, se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) tras la difusión de un video en el que se lo ve como acompañante en una motocicleta. "Su familia estaba mirando televisión, vio la imagen y, en ese momento, se decide la entrega de este chico", explicó el fiscal al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

Johanna G. es acusada de ser coautora del homicidio de Bussanich, ya que supuestamente proporcionó el arma utilizada en el crimen y luego la retiró del lugar. "El otro imputado sería el autor material del homicidio del colectivero Daloia", añadió Saldutti.

La Fiscalía sostiene que no hay dudas sobre la implicación de Axel H. en el crimen, respaldada por las evidencias y testimonios recabados. "A criterio de la fiscalía no hay duda que él es quien iba de acompañante en esa moto", afirmó Saldutti. Además, se mencionó que hubo una promesa de pago por estos delitos, aunque no se especificó el monto.

La semana pasada, la Fiscalía solicitó colaboración ciudadana para identificar al tirador y al conductor de la moto, quien permanece prófugo. "Las personas que lo identificaron dijeron que no tienen interés en el dinero", indicó el fiscal, refiriéndose a la recompensa de 10 millones ofrecida por la provincia.

Finalmente, Saldutti anunció que se pedirá el derribo de dos bunkers en Misiones al 4100, enfatizando que el móvil de estos crímenes fue influir en el tratamiento de internos de alto perfil en el sistema penitenciario.