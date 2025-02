Cómo es Zoe, la primera profesora creada con IA en Latinoamérica

Cris Meniew, reconocido experto en tecnología, presenta a Zoe, la primera profesora con inteligencia artificial en Latinoamérica. Este innovador sistema educativo busca transformar la enseñanza, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. "Nosotros pensamos en crear una nueva educación", afirmó Meniew, quien destaca que menos del 50 por ciento de los profesores en América Latina utilizan herramientas con IA.

La situación educativa en la región es alarmante. Meniew habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó que "la empleabilidad en América Latina es un gran problema", con un 49 por ciento de los puestos de trabajo en Argentina sin cubrir por falta de habilidades. Además, se proyecta que se necesitarán 3.2 millones de profesores para el 2030. "La realidad es que tenemos que hacer algo", advirtió Meniew, señalando que la inteligencia artificial no solo transformará la industria, sino también la vida humana.

Zoe, diseñada para interactuar en tiempo real mediante correos electrónicos, WhatsApp y videollamadas, está disponible las 24 horas y es multilingüe. "Está diseñada para adaptarse a las necesidades y a los diferentes estilos de aprendizaje de cada estudiante", explicó Meniew. Esta herramienta busca preparar a los jóvenes para un futuro donde la educación tradicional ya no será suficiente.

Meniew destacó la importancia de no banalizar la inteligencia artificial. "No es que nos quedamos obsoletos, nos vamos a quedar obsoletos si no hacemos nada", afirmó, haciendo hincapié en que la inteligencia artificial debe ser vista como una extensión de la inteligencia humana, no como un reemplazo. "La educación se tiene que personalizar para potenciar la inteligencia emocional y la metacognición", añadió.

El especialista también advirtió sobre los riesgos de la desinformación y las brechas tecnológicas que se amplían. "Vamos a hablar de castas tecnológicas y biológicas", señaló, enfatizando que la falta de educación adecuada podría llevar a una sociedad dividida. "Esto no depende de ningún gobierno, depende de nosotros. Esto es una realidad, y tenemos una enorme responsabilidad por delante", finalizó el experto.