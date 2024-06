Chale adelantó operativo especial por presencia de Milei en el Día de la Bandera

El presidente de la Nación, Javier Milei, asistirá al acto del Día de la Bandera en Rosario este jueves 20 de junio. Así lo confirmó en la noche del domingo el vocero Manuel Adorni y lo ratificó Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

"Manejábamos la hipótesis hace algunos días. Veníamos trabajando con equipos de protocolo del Ministerio de Defensa", explicó Chale a Alberto Lotuf en Siempre Juntos. Sin embargo, aclaró que "la confirmación oficial siempre tiene que dar la presidencia".

El acto se llevará a cabo entre las 9 y las 10 de la mañana y contará con una planificación especial por tratarse del presidente. Según el secretario municipal, habrá "un esquema, por supuesto, de resguardo de seguridad y otra trascendencia a nivel nacional".

En la misma línea, se espera que unos 200 liceístas juren bandera durante el evento. Además del presidente Milei, se espera que asista gran parte del gabinete nacional e invitados especiales como miembros del poder judicial y representantes legislativos.

“Va a tener una comitiva importante, prácticamente diría que todo el gabinete y algunos miembros de otros poderes”, adelantó el funcionario respecto del acompañamiento que tendrá Milei. Además, atendió: “Diseñamos un acto antes de la confirmación del presidente, y así lo esperamos. Estará basado en resaltar a nuestra ciudad como lo que es, entre otras cosas, Cuna de la Bandera. Será un acto como hace algún tiempo no teníamos, con mucha relevancia nacional. Nos gusta mucho que puedan venir todas las autoridades nacionales porque de alguna manera pone a Rosario también en ese lugar, en esa jerarquía, no es habitual que el presidente además salga al interior, no lo ha hecho mucho hasta ahora”.

Para concluir, Chale también mencionó que aprovecharán esta visita para pedirle al Presidente los fondos necesarios para terminar las obras en el Monumento a la Bandera: "Estamos muy confiados en que antes del fin de año podamos terminarlo".