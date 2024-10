Cayó a un precipicio en Córdoba y se salvó: "Me levanté e iba a subir caminando"

Guillermo Rivero protagonizó un hecho de película: cayó en un precipicio en las Altas Cumbres de Córdoba, en el parador El Águila del kilómetro 69 de la ruta provincial E34, y salió ileso.

En Siempre Juntos, con Alberto Lotuf, Guillermo contó: “No me hice nada, hermano. Caí inconsciente, me desperté en el transcurso de la caída. Me sostuvo el pie un tejido”.

“No me duele nada, solo un raspón en la frente. Me levanté e iba a subir caminando”, describió.

Y reveló: “Nadie sabe nada, luego hablaré con mi familia y mis compañeros de trabajo. Soy municipal en Baigorria”.