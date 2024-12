Andrés Malamud y la ficha limpia: "El Gobierno necesita a Cristina en la cancha"

Andrés Malamud, reconocido politólogo, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y señaló los motivos por los que el oficialismo no aceleró al máximo para votar el proyecto de ley de ficha limpia.

“El Gobierno dijo que prefería ficha limpia, pero sacó a ocho diputados de sus bancas para que no pase ficha limpia. Conclusión, la preferencia del Gobierno es que no pase ficha limpia. ¿Cuál es la razón? Que prefiere polarizar con Cristina. Necesita a Cristina en la cancha. Y por lo tanto le tendió una trampa al PRO, sus supuestos aliados, porque el PRO es el objeto de predación de Milei en las elecciones del año que viene. No es un aliado, es una presa. Y esto ya estaba claro desde antes, los únicos que no lo querían ver eran los del PRO”, explicó.

Y agregó: “Durante el gobierno de Macri, varias veces se trató de eliminar a las PASO. Con la ingenuidad de no darse cuenta de que, sin las PASO, Macri no hubiera sido presidente. Pero como creían que tenían el poder, no querían que otro llegase al poder. Ahora Milei les hace lo mismo. Macri está tomando un remedio, un trago de su propia medicina. Macri no gobernó en coalición. Macri tenía a los radicales en el Congreso y un par de amigos en el Gabinete. Y ahora Milei le hace a Macri lo que Macri le hizo a los radicales. Milei no negocia, impone, que es lo mismo que hizo Macri cuando fue presidente”.

En relación al rol de Macri en las elecciones y las escasas concesiones de Milei en su gestión, el politólogo marcó: “(Macri) Fue débil, y la debilidad lo hizo caer en la ingenuidad. Porque uno desde afuera dice, ‘es fácil, a Macri lo boludearon, no tendría que haberse dejado’. La pregunta es, ¿podía evitarlo? ¿Tenía con qué? Si es verdad que buena parte de su base electoral, y buena parte de sus exministros, ya están con el gobierno. Sturzenegger, Patricia Bullrich, ‘Toto’ Caputo, fueron todos funcionarios de Macri. Y no se sabe cuánto, pero entre el 50 y el 70 por ciento de los que votaron al PRO y Junto por el Cambio, hoy están más cerca de La Libertad Avanza”.

Por otra parte, mencionó: “La hermana de Milei nunca fue casta. Milei no era casta. Trabajaba para la casta, pero no lo era. Pero Patricia Bullrich fue la ministra de Trabajo de De la Rúa. Caputo fue el ministro de Economía de Macri. Sturzenegger fue el presidente del Banco Central de Macri. Guillermo Francos fue el representante en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) de Alberto Fernández. Ariel Lijo es el juez insignia de Comodoro PY, el buque de la casta judicial. Daniel Scioli fue el vicepresidente de Néstor Kirchner fue presidente un mandato. No hay nada para esconder, está a toda la vista”.

“La casta es vista como un anatema religioso. Entonces todos son herejes, salvo que se conviertan. Milei, la religión oficial, acepta de buen grado las conversiones. Pero la casta se supone que es un grupo de personas que están en el poder y no se quieren ir. Si estaban en el poder con De la Rúa, con Alberto y con Macri y siguen en el poder con Milei, significa que la casta está gobernando”, concluyó.