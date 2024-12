Ficha limpia: "No era momento, Cistina tuvo mucha popularidad esa semana"

El proyecto de ley de ficha limpia fracasó nuevamente en el Congreso de la Nación, que no pudo convertirlo en normativa por la falta de quórum surgida a raíz del no apoyo de distintos sectores.

Uno de los que no se sentó al debate fue Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO, que habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y marcó: “No era el momento, Cistina había tenido mucha popularidad esa semana. Creo que no era la situación política más adecuada para llevar esto adelante. Y los rumores políticos estaban. Ficha limpia sí, populismo legislativo no. Había una competencia de legisladores para ver quién gritaba más contra la corrupción. Pero la tarea del Congreso debe ser seria, hay temas legales”.

“Ficha limpia es un proyecto importante, trascendente y útil. La falta de quórum tiene que ver con tres razones. La primera son los tiempos, es un tema sensible y debe tener amplio consenso, que no estaba, no puede ser una herramienta de persecución política ni de victimización. Cristina había crecido en imagen, no podíamos permitirle la victimización”, aseguró.

E insistió: “Bullrich no me pidió faltar, el proceso puede ser mejorado con un consenso más sólido, esa es la razón legislativa. Y la tercera razón es política. Se hablaba de una extorsión de kirchnerismo a futuro. Ante la duda busqué el mal menor”.

Chumpitaz aclaró que no votó en contra, sino que no dio quórum, y resaltó: “Si salía ficha limpia Cristina podía competir igual el año que viene, la ley no es retroactiva. En lo que pasó hubo un exceso discursivo. El proyecto no debe focalizar en Cristina, no podemos legislar para ella. Debe ser una herramienta sin exclusión, persecución ni victimización política”.

Consultado por el futuro electoral, manifestó: “Recrear Juntos por el Cambio no es el camino, hay que armar un polo republicano con La Libertad Avanza y el PRO. En Cambiemos había diferencias y estaban muy marcadas”.