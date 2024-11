Ficha limpia: otra vez fracasó la sesión para debatir el proyecto en Diputados

La Cámara de Diputados no pudo sesionar hoy para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes condenados por corrupción ser candidatos a cargos electivos, debido a que los bloques que impulsaban esa iniciativa no consiguieron el quórum necesario.

La intención del oficialismo y de los bloques dialoguistas es volver a convocar a la sesión para la próxima semana, según adelantaron los diputados del PRO Silvia Lospennato y de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz.

La sesión había sido impulsada por el PRO, LLA y la UCR, y reunió 116 legisladores, con lo cual estuvo a un diputado de alcanzar el piso para habilitar el debate.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados y luego de rechazar un pedido de prórroga formulado por la legisladora del PRO Silvana Gúidici.

Menem planteó que "siempre cumplirá" el reglamento que establece que desde la hora de convocatoria hay una media hora de prórroga para que se conforme el quórum.

Asistieron a la sesión legisladores de LLA, PRO, UCR, Encuentro Federal (EF), Democracia para Siempre y uno del bloque de Santa Cruz.

De los bloques que habían convocado faltaron los diputados del PRO Aníbal Tortoriello, José Núñez y Alejandro Finocchiario, y de LLA Marcela Pagano y Carlos García.

Por Democracia Federal concurrieron 11 de sus 12 miembros, ya que faltó Manuel Aguirre, y desde Encuentro Federal no concurrieron Natalia de la Sota, Florencio Randazzo, Alejandra Torres y Esteban Paulón, quien ingresó justo cuando Menem levantaba la sesión, como así tampoco Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

No asistieron los diputados de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, Innovación Federal y el bloque Independencia.

Si bien los impulsores de la sesión tuvieron dificultades para conformar el quórum, la realidad es que aún no tenían los votos para aprobar el proyecto y debían encarar negociaciones con los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, motivo por el cual impulsaron una sesión en minoría. El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, y las especulaciones apuntan a que, si hubiera ley, la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025.

Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.

Informe de Ariel Rodríguez.