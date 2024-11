Analista financiero calificó el blanqueo de Milei: "Le pongo un 10"

El economista Christian Buteler destacó el alcance que tuvo el blanqueo de dólares que impulsó el Gobierno nacional hace dos meses y extendió ahora por unos días más.

“Lleva dos meses el blanqueo, una semana más no está mal ni bien, no cambiará demasiado el número. Al blanqueo le pongo un 10, fue un monto mayor al esperado. El dinero queda, fue gratuito. El objetivo era que el dinero quede en los bancos y eso se está logrando. El objetivo está cumplido”, aseguró Buteler en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“El blanqueo ayuda a las reservas –precisó el analista financiero-. Los depósitos tienen encaje y eso ayuda. El Gobierno buscó reforzar las reservas. El dinero luego es fungible, lo podés utilizar para comprar dólares para pagar vencimientos. Si gasta, el Banco Central deberá cubrir luego”.

Acerca de los motivos que hicieron al blanqueo exitoso, enumeró: “Hay conveniencia económica. Podías blanquear gratis, asegurar bienes personales de acá a cinco años. El sistema es sano, los bancos no tienen problema de descalce. Ahora el problema es que el banco no tiene a quién prestarle los dólares, solo a empresas exportadoras”.

“Este blanqueo no fue superior al de Macri, que tuvo más bienes en el exterior. Pero en efectivo, este duplicó al anterior. Eso fue por apuntar al pequeño ahorrista”, puntualizó.

Buteler puso también el foco en la situación económica del país y señaló: “La inflación se está desacelerando, las expectativas se adaptan a lo que va pasando. La no emisión de pesos ayudó muchísimo. Y la recesión tan profunda hace que no se puedan seguir remarcando precios porque no se vende. La recesión fue una pieza fundamental –desagradable, dura y fundamental- para detener la inflación”.