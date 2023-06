Amsafe busca aplicar descuentos a no afiliados: "Hay que ofrecer capacitaciones"

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) quiere aplicar descuentos a los docentes que no están afiliados al gremio. Ante esto, María Cristina Gómez, máster en Economía y Ciencias Políticas, especialista en Educación, reaccionó: “Hay que ofrecer capacitaciones”.

En diálogo con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Gómez analizó debates en profundidad y recordó: “El peronismo y la UCR (Unión Cívica Radical) promovieron temas sobre subsidios y universidades. El 90 por ciento del presupuesto educativo va a universidades y no a educación obligatoria, que es donde hacemos agua”.

“Si solo el 10 por ciento de los chicos llega a la universidad, no tenemos una educación inclusiva. El 90 por ciento de los chicos no podrá trabajar por no tener los conocimientos básicos”, alertó.

Y se enfocó en cosas a mejorar. “En Santa Fe no se concursa para cargos, pesa la antigüedad. Importan los cursos del sindicato. No valoran a los docentes que se capacitan con dinero de su propio bolsillo”, indicó.

“Esas cosas se arreglan por debajo de la mesa en la paritaria y los afiliados y no afiliados no se enteran. Hay que ofrecer capacitaciones y valorar al que trabaja y se esfuerza”, afirmó.