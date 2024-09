Álvaro González: "Parecen más importantes los mercados que los jubilados"

El único diputado del PRO que votó en contra del veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones fue Álvaro González. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires se desvió del mandato partidario y explicó sus motivos en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

En un mano a mano con Alberto Lotuf, argumentó: “Privilegiaron el déficit fiscal, podrían haber vetado una parte de la ley. Milei dice que es un mensaje a los mercados, parecen más importantes los mercados que los jubilados. El 8 por ciento de 250 mil pesos no es una cifra que vaya a desequilibrar el déficit fiscal”.

“Se fueron incorporando cosas que excedían lo que habíamos estudiado, que se basaba en el 8 por ciento de enero. Lo que me movilizó a votar en contra es que una vez que salió la ley, el Gobierno tuvo 40 días para tomar una decisión. Votar en contra de los jubilados me provocó retorcijones en el estómago. Hablé con Ritondo y le dije que no iba a tener disciplina partidaria”, detalló.

Además, agregó: “Es Presidente un señor que no tiene partido político. Eso provocó un sinnúmero de reacomodamientos en los partidos. Se están convirtiendo en casta, yo nunca me sentí una rata o degenerado fiscal, algo de autoestima tengo. Amo lo que hago y estoy convencido de lo que hago. Me duele que Milei diga que los parlamentarios somos ratas, ahora los invita a comer queso a la Casa Rosada. El Gobierno se basa en DNU y vetos. Saltean al Congreso”.