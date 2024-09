Chumpitaz y la reforma jubilatoria: "La columna vertebral es el tema financiero"

Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO, explicó por qué avaló el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria. La iniciativa presidencial obtuvo respaldo en Diputados y el proyecto de modificación perdió fuerza.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Chumpitaz argumentó: “La columna vertebral de esta discusión es el tema financiero. Son 15 mil pesos que para un jubilado es mucho. Pero eso equivale a más de 15 billones de pesos para 2025. Son más de 10 mil millones de dólares, un fondo muy difícil de fondear. Una cosa es estar de acuerdo en aumentarle a los jubilados, otra es ver de dónde sacamos los recursos. Nuestro voto es para apoyar al Gobierno nacional en su plan de déficit cero y control de la inflación”.

“El sistema jubilatorio está quebrado por incorporar a 4 millones de personas al sistema jubilatorio. Fue de forma intempestiva. A esto le sumamos una economía argentina destruida en los últimos 100 años. Hoy el 50 por ciento trabajo en negro, por eso los aportes son cada vez menos. ¿Políticos y sindicatos no controlaban eso? Hay que hacer una autocrítica”, exigió.

Chumpitaz dijo que “hay que discutir la reforma laboral y tributaria” y marcó: “La gente no quiere poner empresas para no sufrir a la industria del juicio. Esa discusión involucra a los gremios, que hasta ahora se aprovecharon de los trabajadores para hacer millonarios a los dirigentes. Y cometieron delitos como los bloqueos de empresas”.

Por otro lado, agregó: “Estoy a favor de una redistribución más equitativa. Pero que la gente la esté pasando mal no es culpa de este gobierno, es culpa de los últimos 100 años. Nadie hace autocrítica. No habrá nunca dinero en Argentina si no generamos riquezas. Miren el caso Vaca Muerta. No podemos monetizar los recursos naturales. Por eso cuando hablamos de universidad pública yo pregunto dónde están los ingenieros que nos da la universidad pública. Hay que ir a contratarlos a otros países”.