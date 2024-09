Milei plantó bandera en el Congreso, el escenario más hostil a su gestión

Sergio Suppo

Final de la cadena nacional, que no tenía antecedentes. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente de la nación concurre al Congreso de la Nación personalmente para presentar el proyecto de presupuesto, en este caso el que corresponde al año 2025.

El acto se convirtió en más político que económico. Habitualmente, la presentación del presupuesto corre por cuenta del ministro de Economía, que se reúne con las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de las dos cámaras e inicia allí el trámite legislativo de lo que se conoce como la “ley de leyes”, el cálculo de ingresos y de gastos del Estado Nacional durante el ejercicio siguiente.

El mensaje de este domingo a la noche en el recinto principal de la Cámara de Diputados contó con una parte de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Especialmente, se notaron las ausencias de los senadores opositores y de una gran parte de los diputados también opositores. Sí estaban presentes una parte del bloque de diputados del Frente para la Victoria, esto es el kirchnerismo, los bloques del Partido de La Libertad Avanza, del propio gobierno, y parte de la representación política del ex Juntos por el Cambio.

¿En qué consistió el mensaje? Básicamente, en decir que el presupuesto 2025 va a tener equilibrio fiscal y que los desajustes que pueda llegar a tener el Estado Nacional en materia financiera y económica no serán trasladados a la población, al sector privado. Que, si por la contingencia que fuera, el Estado tiene menos ingresos, se ajustará automáticamente las partidas que corresponden al gasto de las distintas actividades que tiene que tener el Estado. En este sentido, fue bastante terminante y quizás fue la única definición de carácter económico que escapó a las consideraciones políticas que el presidente volvió una vez más a reiterar, como los conceptos fundamentales de su acción como presidente.

El primer tramo estuvo centrado por la aseveración de que va a seguir vetando toda ley que no contenga la garantía necesaria de financiamiento. Y allí mismo en el recinto fue largamente aplaudido, teniendo en cuenta que ahí hay un matiz político muy importante para ver: precisamente en ese recinto de la Cámara de Diputados y en el Senado se insistió, por ejemplo, con una modificación de la ley jubilatoria que el presidente ha vetado y dijo: “Voy a seguir vetando normas que no tengan el necesario financiamiento y que no supongan un aumento del gasto público”. Ésa es una primera definición

La segunda definición relevante, de las que yo creo que fueron tres las principales, es acusar al Congreso, en la historia argentina, de haber dictado leyes que hundieron al país. Y dijo, por ejemplo, que cada vez que el Congreso dictaba por un mayor número, por mayor amplitud las normas, peores eran estas leyes, lo cual es bastante controversial, si uno tuviera que ponerse a analizar la enorme cantidad de leyes que se han dictado en la Argentina y cómo fueron aprobadas a lo largo del tiempo.

Y la tercera definición, ya más sobre el final del discurso, es la que tiene que ver precisamente con la definición de que el Estado Nacional no va a gastar más de lo que le ingrese y va a poner un límite expreso, concreto, a la posibilidad de tener déficit fiscal. Esto es el objetivo de tener superávit fiscal. Esa posibilidad de que le ingrese más al Estado de que lo que le sale se va a mantener a rajatabla.

Y dijo que, si el Estado Nacional logra que la economía en general de la Argentina crezca y por lo tanto haya mayor pago de impuestos, ese superávit fiscal, esos ingresos extras que pueda llegar a tener el Estado Nacional, van a ser destinados a pagar deuda y a bajar impuestos. Naturalmente, no especificó qué tipo de impuestos se podrían bajar.

Una cuarta definición, que me parece importante teniendo en cuenta nuestra audiencia federal en toda la Argentina, fue un mensaje directo a los gobernadores. Les dijo: “Ustedes también tienen que bajar el gasto público en alrededor de 60 mil millones de dólares”. No puede ser que el Estado Nacional haya hecho el esfuerzo de tratar de bajar impuestos o eliminar impuestos, de tratar de bajar el gasto público y, cuando se bajan impuestos en el orden nacional, se hace la trampa de aumentar tributos provinciales. Un mensaje directo, concreto, a los gobernadores, hablándoles sobre la necesidad que también ellos hagan el ajuste en las provincias, en cada uno de los estados provinciales.

El mensaje duró unos 40 minutos. Tuvo como contexto el recinto principal de la Cámara de Diputados, donde habitualmente se hacen las asambleas legislativas. No hubo una sesión legislativa, porque no corresponden estos casos. A sus espaldas, el presidente habló debajo del escenario principal, del mostrador principal de la Cámara de Diputados. A sus espaldas estaban ubicados, entre otros, la vicepresidenta Victoria Villarruel; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los presidentes de los bloques y de las comisiones de presupuesto, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

No hubo una sesión, sino que se utilizó ese recinto legislativo para hacer este acto público de presentación del presupuesto, del que en el mensaje no se incluyeron detalles técnicos ni números específicos, como habitualmente ocurre cuando va el ministro de Economía y hace la presentación del presupuesto. Y eso seguramente va a ocurrir en los próximos días: es muy habitual que los ministros de Economía vayan a defender el presupuesto a las comisiones respectivas.

Los palcos de ese recinto del Congreso de la Nación estuvieron llenos de funcionarios y de militantes de La Libertad Avanza, que interrumpieron en varias oportunidades al presidente para aplaudirlo y para avivarlo.

El presidente, como nota de color, varias veces interactuó con miembros del kirchnerismo. Estaban allí, entre otros, sentados, por ejemplo, el diputado Gerardo Martínez, que es presidente del bloque del Frente de Todos. Varias veces lo aludió, lo refirió, no se escuchó en la cadena nacional lo que le estaba diciendo el diputado o los diputados del kirchnerismo desde sus bancas. El presidente, en algunos momentos, por lo menos en tres oportunidades, interrumpió su mensaje para hacerle algunas referencias, como se dice en política, algunas chicanas, como devolución a las observaciones o críticas que le estaban haciendo desde las bancas.