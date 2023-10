Massa postuló a Córdoba para el Mundial 2030: "El Kempes puede ser sede"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, brindaron este mediodía una conferencia de prensa relacionada al Mundial Centenario 2030, y aseguraron que el Estadio Mario Alberto Kempes puede ser sede del partido de Argentina.

Nuestro país, Uruguay y Paraguay serán los escenarios de los partidos inaugurales del certamen que organizarán España, Portugal y Marruecos.

El encuentro con los medios se realizó Lionel Messi, de Ezeiza, donde también participó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Sobre cual será la sede del partido de Argentina, Sergio Massa afirmó: "Me encantaría que ese partido lo hiciéramos en Córdoba, Santiago, Rosario o Mendoza para ser un poco más federales. Que no se me enojen los porteños".

"El Kempes es un estadio que claramente con un poco de inversión puede ser sede de algo así", añadió el ministro de Economía.

Respecto al mismo tema, "Chiqui" Tapia afirmó: "Todavía no hemos determinado el estadio".

El presidente de AFA remarcó que la Argentina recibirá uno de los tres partidos inaugurales sin ningún gasto y destacó que será "el Mundial de la democracia".

Massa, aseguró que "el Mundial 2030 arrancará en Argentina gobierne quien gobierne" y elogió la gestión para poder celebrar el centenario de la primera edición en Sudamérica.

"Poner un granito de arena para que tu país sea la casa de un Mundial de fútbol es emocionante", señaló el candidato a presidente de Unión por la Patria.

Además, los tres se mostraron confiados en la posibilidad de poder recibir "más novedades" en relación a la organización del Mundial 2030.

"Siempre queremos más e iremos por más", apuntó Tapia.

Sobre el final "Chiqui" valoró que la Argentina será nuevamente sede de un Mundial pero esta vez "democracia".

"Cuando hice mención a que será el Mundial de la democracia, lo dije porque para mí, en lo personal, es algo importantísimo y porque tengo memoria", subrayó el titular de la AFA.

"En el Mundial de 1978 tuvimos una selección campeona del Mundo muy digna pero también pasaron muchas cosas feas en nuestro país y creo que se utilizó al fútbol para taparlas", sostuvo.

