La FIFA anunció las sedes del partido inaugural y la final del Mundial 2026

La FIFA anunció este domingo que el partido inaugural del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, se llevará a cabo en el estadio Azteca, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York.

Será la Copa del Mundo en la que se estrenará el nuevo formato ampliado con 48 selecciones en lugar de 32, por lo que tendrá un récord de 104 partidos en todo el certamen.

La FIFA reveló este domingo el calendario y las sedes para la competencia: el mítico estadio Azteca, donde Diego Armando Maradona levantó el trofeo en 1986, albergará el duelo inicial el 11 de junio, mientras que el MetLife Stadium será el escenario del encuentro decisivo el 19 de julio.

