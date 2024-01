Un hincha de Colón ganó el premio The Best

El argentino Hugo Daniel "Toto" Íñiguez, hincha de Colón de Santa Fe, ganó hoy el premio The Best que la FIFA otorga en reconocimiento al fanático del año.

Este hincha "sabalero" se hizo viral en mayo de 2023 cuando fue captado por la transmisión oficial de la Liga Profesional cuando alimentaba a su hijo Tiziano con una mamadera en la tribuna durante el partido ante Barracas Central.

/Inicio Código Embebido/

The FIFA Fan Award goes to the Club Atletico Colon fan! ?? pic.twitter.com/IxLICPb2X6