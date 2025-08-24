El cardenal Rossi destacó las Bienaventuranzas para entrar al Reino de Dios
Lo hizo en la homilía de este domingo. Escuchala completa.
24/08/2025 | 09:17Redacción Cadena 3
Lo más visto
Las víctimas fatales fueron identificadas como Amílcar Nicoletti, de 40 años, junto a sus hijos Ian (7) y Yasmin (15). Viajaban desde Comodoro Rivadavia. La madre sobrevivió y lucha por su vida.
“El Decano” se impuso en el Monumental José Fierro con tantos de Díaz, Brizuela y Sánchez. Con este resultado, “El Matador” sigue en zona de descenso en la tabla anual con 18 puntos. Fueron expulsados Portilla y Ferreira.
Camila Dolabjian, periodista y docente de 26 años, sorprendió a Juana Viale con su currículum en "Almorzando", destacando su labor en Radio Rivadavia.
Un estudio reveló el hallazgo del primer híbrido entre un neandertal y un humano. Se trata del fósil de un nene de hace 140.000 años encontrado en Israel.
Sociedad
María Gómez, esposa del gendarme argentino detenido, indicó que no cuenta con información oficial. Y aseguró que no fue presentado ante ningún tribunal.
Expertos en Nutrición señalan que una elección alimentaria consciente se basa en información confiable, no en modas o mitos populares.
El ministro Gustavo Puccini planteó que el suministro llega mayoritariamente desde Vaca Muerta, con costos más bajos que el gas importado, y que una actualización podría reducir tarifas hasta 60 %.
El certamen, impulsado por la Provincia y el Colegio de Arquitectura, repartió más de $48 millones y será la base para el futuro complejo cultural junto al puente Rosario-Victoria.
El efectivo Juan Alberto García Tonzo es el acusado que llegará al debate.
