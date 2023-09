Siete mitos y verdades sobre el vino

Yeny Ortega Benavides

Marisol de la Fuente es una reconocida sommelier internacional, licenciada en marketing estratégico y comunicación social, periodista y profesora de marketing digital.

Además, es docente de la carrera de Sommelier y brinda cursos y capacitaciones sobre el mundo del vino.

Marisol será parte del selecto jurado de la segunda edición del Concurso Nacional de Vinos Guarda14, que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza el próximo viernes 8 de septiembre.

En la previa al evento vitivinícola, dialogó con Cadena 3 sobre las creencias populares más frecuentes que circulan alrededor de la bebida nacional.

1. El precio de un vino marca su calidad

“Hay dos variables que componen el precio de un vino. Uno es el costo de producción y otro es el valor, que es lo que representa esa marca para un consumidor, y que puede influenciar en el precio”, opina Marisol.

“En el caso de la Argentina, tenemos una producción vitivinícola de alta calidad en general. Lo que ocurre es que el consumidor se va a encontrar con productos de distintos precios, porque hay distintos estilos y líneas”, explica.

“Podés encontrar vinos muy accesibles que no tienen nada que envidiarle a los de alta gama de bodegas conocidas”, finaliza.

Resultado: Mito.

2. Corcho Vs. tapa rosca

“Mucha gente cree que la tapa rosca es sinónimo de un vino de mala calidad. Lo que siempre trato de transmitir es que la tapa rosca es un cierre muy hermético que se utiliza generalmente en vinos jóvenes”, aclara la sommelier.

“El tapón natural es un cierre más sustentable, y cumple el rol de dejar pasar el oxígeno dentro de la botella, lo cual va a permitir que el vino evolucione”, agrega.

“Se trata de estilos de vino diferentes”, remarca.

Resultado: Mito.

3. El vino blanco es para paladares de mal gusto

“Todavía hoy, cuando doy algunas degustaciones, es muy habitual encontrar gente de más de 40 años que te dice que el vino blanco no es vino”, cuenta Marisol.

“Por eso en muchas de mis actividades trato de llevar vinos blancos, para tratar de arreglar un poco esa mirada. Sabemos que hay vinos blancos de alta gama, reserva y gran reserva, con complejidad, y que ofrecen maridajes increíbles”, detalla.

Resultado: Mito.

4. El envase influye en la calidad del vino

“Que el vino venga en botella, lata o bag in box no incide directamente en la calidad. Sí influye en los tiempos de conservación del vino”, explica la experta.

“Pasa lo mismo con el color de las botellas: las hay verdes, transparentes, marrones. Si tengo un vino en una botella transparente, está claro que es un vino con un ciclo corto (porque la luz hace daño al vino). Si tenemos un vino en botella oscura, está claro que es un vino de mayor evolución. Y estamos hablando de un envase tradicional”, continúa.

“En cuanto a envases no tradicionales, el bag in box es un excelente tipo de packaging para quien toma una copita diaria, o que de repente va a una reunión o fiesta donde hay mucha gente”, explica.

Y continúa: “La canilla lo que hace es cerrar al vacío, con lo cual el vino no se oxida y puede durar en el recipiente hasta 60 días. Sin embargo, el recipiente -que es una bolsa de plástico- no tiene un ciclo de vida mayor a un año”.

“Con las latas pasa algo parecido. Por dentro tienen una película protectora, para evitar el contacto del líquido con el aluminio, que dura aproximadamente un año. En el caso del vino, es una copa, enfría rápido, es súper transportable, pero su ciclo de vida es corto y eso hay que tenerlo en cuenta”, completa.

“Los envases no necesariamente tienen que ver con la calidad, sino con formatos de consumo”, resume.

Resultado: Mito parcial.

5. La temperatura influye en el vino

“La temperatura de consumo sí influye en un vino. Si vos tomás un vino helado, porque lo dejaste en la heladera todo el día o cometiste el pecado de meterlo en el freezer, lo que va a pasar es que pierde todos sus aromas y sabores. Y si lo tomas muy por encima de su temperatura ideal de servicio va a pasar lo contrario: los aromas, los sabores y el alcohol van a tornarse desagradables y molestar”, afirma Marisol.

“Cuando se habla de temperatura de servicio, en lo que se piensa es en cómo un consumidor puede llegar a disfrutar más de ese vino”, concluye.

Resultado: Verdad.

6. El vino sin sulfitos no da resaca

“No hay una relación directa entre dolor de cabeza y cantidad de sulfitos. Si una persona experimenta dolor de cabeza luego de tomar vino, es poco probable que sea por los sulfitos, salvo que tenga una condición de alergia o reacción”, afirma la sommelier.

“La mayoría de vinos que consumimos hoy tienen sulfitos agregados, con lo cual sería selectivo decir que unos días te hacen mal y otros no. Mejor tomar dos vasitos de agua entre cada copa de vino, así al día siguiente te vas a sentir bien”, aconseja.

Resultado: Mito.

7. Hay una forma correcta de destapar un vino

“Hay un protocolo de servicio, que es el que usamos los sommelier o el que se usa en los restaurantes o en hotelería. En ese protocolo no se hace ruido, se corta la cápsula, no se gira la botella, etc. Después vos en tu casa podés descorchar como quieras”, opina.

Resultado: Mito parcial.