Sangría, la bebida veraniega y económica que trascendió fronteras

La sangría es una de las bebidas veraniegas por excelencia.

Hay muchas versiones sobre su origen, pero la mayoría de las reconstrucciones históricas la remontan al año 1800 en España y Portugal.

Se dice que los campesinos solían prepararla con los productos que les brindaba la tierra: vino tinto, frutas y cítricos, para refrescarse después de una jornada ardua en el campo. Esos serían, por lo tanto, los ingredientes de la sangría original. Con el tiempo, se le fueron agregando elementos como alguna bebida gaseosa y azúcar.

La sangría toma su nombre del vino, la sangre de cristo, que es su ingrediente indispensable.

Se trata de una de las bebidas más populares de la gastronomía española, y la de mayor proyección en el mundo, a tal punto que se estableció el 20 de diciembre como su Día Mundial.

A pesar de que cumple con todos los requisitos de un coctel, la International Bartenders Association no la considera como tal, dado que no fue creado por un barman y no posee una receta específica.

Por otra parte, el reglamento 251/2014 de la Unión Europea estableció que sólo los productores de España y Portugal puedan denominar sangría a su producto. Los otros países deberán llamarla “bebida aromatizada a base de vino”. No obstante, en Argentina, el común de las personas la llama sangría.

Preparar la auténtica sangría española no es complicado, pero hay algunos detalles que se deben tener en cuenta para lograr una bebida de calidad.

Por ejemplo, es conveniente dejar que la fruta macere durante un par de horas para que le otorgue un verdadero sabor. No obstante, no se debe macerar por mucho más tiempo para que no se fermente.

Se recomienda que todos los ingredientes estén fríos previamente a la preparación.

Finalmente, el vino utilizado debe tener ciertas características: se recomienda que sea un vino liviano, no una cepa con demasiado cuerpo, y debe ser, además, un vino de calidad.

Foto: @bodegasantajulia

Receta de sangría española

Ingredientes:

-1 litro de vino tinto.

-330 ml de gaseosa de naranja o limón.

-2 duraznos.

-2 naranjas.

-1 limón.

-1 manzana.

-1/2 rama de canela.

-un chorrito de licor (Coñac o Cointreau, opcional).

-35 g de azúcar (2 cucharadas).

-3 cucharadas de agua.

Preparación:

Pelar y cortar los duraznos y la manzana en dados pequeños. Exprimir una de las naranjas y reservar su jugo. Cortar la naranja restante y el limón en rodajas finas, sin quitar la piel pero sí las semillas.

Poner el vino en un recipiente profundo y, preferentemente, de vidrio. Añadir el jugo de la naranja, la rama de canela y la fruta troceada.

Para preparar el almíbar, calentar el agua y disolver en ella el azúcar. Añadir el licor.

Verter en el recipiente con el vino, revolver y cubrir con una tapa o film. Dejar macerar durante 2 o 3 horas en heladera.

Foto: Casa Capellan

Antes de servir, incorporar la gaseosa, que debe estar fría. Servir bien fría con unos cubitos de hielo.

Maridaje:

La sangría es una bebida alcohólica, por mucho que su sabor dulce y su poder refrescante nos haga olvidarlo. Siempre es conveniente acompañarla con algo de comer.

Se puede servir como aperitivo para una picada o como bebida principal que acompañe cualquier plato con frutos de mar.

Informe de Yeny Ortega Benavides.