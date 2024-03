El mensaje del padre del playero asesinado, a la ministra Bullrich

El asesinato de Bruno Bussanich, el playero de la estación de servicio ultimado el sábado, generó conmoción en todo el país. Germán, el padre del joven de 25 años, habló en Cadena 3 Rosario y expresó: “Nunca imaginé que Rosario iba a ser esto”.

“Pero no porque le tocó a mi hijo, ya se veía que esto venía mal –dijo en Siempre Juntos, con Alberto Lotuf y Hernán Funes-. Cuando mataron al chofer del colectivo pobrecito que después murió, me hizo muy mal. No se puede vivir así. El Gobierno tiene que venir a fondo, ¿cómo las fuerzas no pueden con 15 narcos? Los tienen que exterminar. Hacen show y nosotros pagamos el pato. Si vienen los militares los tienen que dejar tirar, para logística no sirve”.

Consultado por cómo atraviesa este pesar, indicó: “La verdad es que no sé qué decir, estoy mal. Estamos tristes, muy apenados, tratando de salir adelante. Fui a Fiscalía y supuestamente están trabajando, pero no pueden dar con el autor del hecho. Tienen la cara, ahora mandaron la imagen a Córdoba para mejorarla”.

“Bruno trabajaba ahí hacía un mes, estaba por cobrar el primer sueldito. Había trabajado en un Cyber. Él estaba ahí, pero apuntaba a algo más, era pasajero”, dijo, y contó: “La angustia, el odio, la ira, van y vienen. Es una mezcla de todo”.

Finalmente, criticó a Maximiliano Pullaro y a Patricia Bullrich. “No quiero opinar sobre el gobernador, porque no tengo pruebas. Si las tuviera, lo diría. En ese muchacho no puedo confiar”.

“Ellos saben todo. Patean la puerta, allanan y los meten presos. Investigan, el que es inocente sale, el que no lo es queda guardado. Así se hacen las cosas Patricia Bullrich. Que no venga a hacer política. Ya me cansó Bullrich hablando en televisión”.