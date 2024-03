Copello: "Para volver a trabajar los choferes necesitan mucho coraje"

El gremio de colectiveros de Rosario dispuso una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras la balacera contra el chofer Marcos Daloia en la tarde de ayer. El trabajador se encontraba a bordo de la línea K en la zona de Mendoza y México, cuando un delincuente subió y le disparó en la cabeza.

“Estamos mal, muy mal. No hay palabra, no hay proyecto, no hay idea que nos pueda convencer de volver a trabajar tan fácilmente”, aseguró el titular de la UTA Rosario, Sergio Copello al móvil de Cadena 3 Rosario. En ese sentido, planteó que el paro “lo manejamos nosotros” y no los Gobiernos, en referencia a cuándo y cómo podría ser levantado.

“Vamos a evaluar al mediodía pero esto no da para más. Pero no es que no da más para nosotros, no da más para todos los trabajadores que se ganan el pan todos los días, como los choferes de taxis, como los de limpieza o los periodistas”, continuó.

En la misma línea, Copello marcó que “para volver a trabajar los compañeros necesitan mucho coraje”. “Sabemos cuál es nuestra tarea, para eso nos pagan, pero si no hay normas de seguridad es muy difícil en esta situación”, destacó. Y remarcó: “Si supiera cómo resolver esto sería gobernador”.

“Es la primera medida de fuerza que la ciudad en general está de acuerdo”, concluyó.